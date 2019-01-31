На Абшероне украли 750 бочек пива
31 января 2019 14:08 223
На Абшероне задержаны лица, укравшие 750 бочек пива.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, одна из действующих в Хырдалане компаний обратилась в Абшеронское РУП с заявлением о том, что в период с 1 по 29 января из ее склада было украдено 750 бочек пива Falken стоимостью 50 манатов каждый, на общую сумму 37 500 манатов, передает Day.Az.
На основе обращения незамедлительно было проведено соответствующее расследование. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в короткие сроки были установлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи жители города Баку, ранее судимые С.Мамедов и Т.Гасанов.
По факту ведется расследование.
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