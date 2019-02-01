Сенсационные подробности об иностранных спонсорах Али Керимли

В пятницу в ходе очередного заседания Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмайлова в качестве свидетелей по уголовному делу, связанному с обвинением Салеха Рустамова, Видади Рустамли, Агиля Магеррамова, Бабека Гасанова и Руслана Насирова по статьям Уголовного кодекса, были допрошены Ислам Рагимов, Натиг Кямалов и Вюсал Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В судебном заседании приняли участие Джамиль Гасанли, Арзу Самедбейли, а также представители СМИ.

Натиг Кямалов в показаниях рассказал, что в целях торговли регулярно ездит в Россию, решает вопросы отправки некоторыми лицами денег из Москвы в Азербайджан. В конце 2016 года проживавший в Москве Салех Рустамов сказал Кямалову, что хочет отправить ему четыре тысячи долларов, которые возьмет у него племянник Видади Рустамли. После встречи с Салехом Кямалов отправил контактные данные Рустамли своему родственнику Туралу Мехтиханову. Видади встретился с Туралом в Баку и взял у того 4000 долларов. После этого в таком же порядке Салех Рустамов отправлял три, а иногда четыре тысячи долларов.

Ислам Рагимов в своих показаниях сказал, что 10 мая 2018 года на основе предложений сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью дал согласие на участие в качестве свидетеля в операции, проведенной ими. В этот день по приглашению сотрудников полиции они собрались перед чайным домом "Алибаба", расположенном в Наримановском районе Баку. Через несколько минут к этому месту подъехал автомобиль марки Kia, за рулем которого был Видади Рустамли, и остановился перед чайным домом. Рагимов сказал, что сотрудники полиции подошли к Рустамли и задержали его по подозрению в хранении наркотиков. Рустамли вытащил из своего кармана пачку героина, а также из автомобиля вытащил наркотические вещества, завернутые в целлофановые пакеты.

Вюсал Байрамов в ходе своих показаний сказал, что познакомился с членом партии Народного фронта Азербайджана Агилем Магеррамовым через его друга Юсифа. Один раз Агиль позвонил ему и попросил вместо него встретиться перед станцией метро "Гянджлик" и взять отправленные ему деньги у одного человека. Байрамов взял деньги в сумме 500 долларов и передал их Агилю.

Отметил, что обвиняемый Агиль Магеррамов признался в незаконном финансировании деятельности политической структуры, членом которой он является.

Очередное заседание суда назначено на 5 февраля.