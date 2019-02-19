Спецоперация в Баку, задержан вооруженный мужчина - ФОТО
19 февраля 2019 14:58 202
В Баку задержан мужчина, незаконно носивший огнестрельное оружие.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники 16-го отделения полиции Наримановского РУП провели операцию по задержанию лиц, имеющих при себе незаконное огнестрельное оружие, передает Day.Az.
В результате спецоперации на проспекте Ататюрка задержан житель Масаллинского района Эмин Садыгов. При нем был обнаружен пистолет Browning бельгийского производства и 3 патрона к нему.
Собранные по делу материалы были направлены в следственное отделение Наримановского РУП. По факту возбуждено уголовное дело. Решением Наримановского райсуда в отношении Э.Садыгова избрана мера пресечения в виде ареста.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
18 Фев. 15:55 10 124
-
18 Фев. 19:35 7 072
-
18 Фев. 16:58 6 737
-
18 Фев. 17:23 6 539
-
10:24 6 311