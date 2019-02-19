В Баку задержан мужчина, незаконно носивший огнестрельное оружие.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники 16-го отделения полиции Наримановского РУП провели операцию по задержанию лиц, имеющих при себе незаконное огнестрельное оружие, передает Day.Az.

В результате спецоперации на проспекте Ататюрка задержан житель Масаллинского района Эмин Садыгов. При нем был обнаружен пистолет Browning бельгийского производства и 3 патрона к нему.

Собранные по делу материалы были направлены в следственное отделение Наримановского РУП. По факту возбуждено уголовное дело. Решением Наримановского райсуда в отношении Э.Садыгова избрана мера пресечения в виде ареста.