Первый в Баку клуб электронной музыки "iN" отмечает свое 4-летие. Созданный молодыми поклонниками электронной музыки клуб за годы деятельности обрел своих постоянных посетителей и особую репутацию не только в Азербайджане, но и за рубежом. На их площадке выступили 42 иностранных артиста и было проведено более 317 мероприятий. Ребята также делали выездные ивенты - два "iN"-night в тбилисском клубе "Khidi" и одно мероприятие в пражском клубе "Neon". О бакинском клубе не раз писали в иностранных СМИ, а в начале месяца всемирно известная музыкальная платформа и серия закрытых вечеринок преимущественно электронной музыки Boiler Room провела вечеринку в клубе "iN" при поддержке British Council Azerbaijan и транслировалась на весь мир в Сети, вызвав положительный резонанс в мире электронной музыки.

"Я начал делать вечеринки еще в старших классах. Мы арендовали помещение, звали друзей и слушали музыку. Месседжем этих мероприятий была - "хорошая музыка и хорошая компания". Из этих же соображений мы с друзьями открыли клуб. Нам было сложно найти место по душе и часто мы сидели в гостях у кого-то. Нам было нужно место, которое отвечало бы нашим требованиям и в плане музыки, и в плане наших представлений о настоящей вечеринке. Наши мысли не разделялись с тем, что происходило в Баку.

Мы не случайные люди в этой сфере. Мы поработали на разных коммерческих площадках Баку, но создавать с ними совместный проект было сложно. На этих площадках мы пытались продвигать электронную музыку, но поняли, что этим не добьемся многого. Мы были на вечеринках за рубежом, и подумали, что в Баку должна быть создана альтернативная площадка", - рассказал в интервью Day.Az соучредитель клуба "iN" Натиг Исмаил.

Первый "iN" был открыт 13 марта 2015 года. Он провел всего 2 мероприятия и был закрыт из-за бесконечных жалоб соседей на шум.

"Мы проработали 2 дня, но это дало старт появлению площадки для электронной музыки в Баку. До клуба "iN" в столице были лишь отдельные мероприятия, но специальной площадки для электронной музыки не было. Мы хотели создать место, где бакинцы смогли бы услышать не коммерческую электронную музыку, а ту, что сложно услышать по телевизору или на радио. Люди приходят к нам в клуб не чтобы познакомиться с девушкой, сесть за столик и оплатить счет. К нам приходят любители электронной музыки, которые находят в ней вдохновение", - сообщил Натиг.

"iN" расположился на территории бывшего мясокомбината в 4-м микрорайоне. И, может быть, именно это создает атмосферу настоящего андеграунда (подполья), где люди обретают свободу. Каждый постоянный посетитель клуба всегда видит его новым, так как команда постоянно модифицирует заведение, улучшая плюсы и активно устраняя минусы.

"Мы слушаем разную музыку, но всегда электронную. В дальнейшем мы хотим делать проекты и с акустической музыкой, с ее разными направлениями. Мы уверены, что развитие альтернативных точек делает город интересным. У нас проходят большие мероприятия с известными артистами. А каждую субботу мы проводим вечеринки с приглашенными артистами из Грузии, России, Украины, Канады, США, Аргентины и других стран.

Каждая субботняя вечеринка для нас особенная, потому что мы тщательно выбираем артистов, которые будут выступать в Баку. Нам очень важна насыщенность ивентов, а это зависит от музыки, которая будет звучать. Мы делаем мероприятия с разными музыкальными направлениями, чтобы люди узнавали о разносторонности и многогранности электронной музыки", - сообщил наш собеседник.

Сыгравшая важную роль в пропаганде электронной музыки в столице платформа "iN" в скором времени запустит музыкальный лейбл, под которым азербайджанскую электронную музыку услышит весь мир.

Команда "iN" - это ребята, которые любят свой город и создали с нуля проект очень хорошего качества. Иностранцы, однажды посетившие клуб, пишут о нем в соцсетях и говорят, что не ожидали увидеть Баку именно таким, потому что их ожидания от постсоветских стран немного иные. Туристы приезжают в столицу и видят ее очень прогрессивной, видят ночную жизнь Азербайджана, которая развивается вместе с другими отраслями.

Франгиз Агаларова