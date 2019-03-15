В Азербайджане арестован судья
В Азербайджане арестованы двое должностных лиц.
Согласно решению Судебно-правового совета, материалы о судье районного суда Загаталы Арифе Исмаилове, полномочия которого были прекращены из-за случаев коррупции, грубого нарушения им требований законодательства, и были переданы в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре для дачи правовой оценки коррупционным случаям уголовного характера. На основе материалов было возбуждено уголовное дело.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на совместное сообщение Cудебно-правовой совета и Генпрокуратуры.
В ходе следствия было установлено, что судья районного суда Загаталы Ариф Исмаилов и его консультант Шахид Аллахвердиев непрофессионально отнеслись к лицу по гражданскому делу, находившемуся в судопроизводстве, а также потребовали от него взятку.
В связи с этим Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре предъявило А. Исмаилову обвинение по статье 311.1 (получение взятки), а Ш. Аллахвердиеву - по статье 32.4, 312.1 (предложение к даче взятки) УК АР. Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.
В настоящий момент необходимые оперативно-следственные мероприятия для определения всех виновных лиц и привлечения их к ответственности продолжаются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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