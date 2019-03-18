МЧС Азербайджана переходит на усиленный режим работы
18 марта 2019 14:09 190
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в дни праздника Новруз будет работать в усиленном режиме.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС.
Согласно приказу министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, для обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в праздничные дни, быстрой реакции на все возможные чрезвычайные происшествия в местах проведения праздничных торжеств и других важных объектах, организации работы по оперативному устранению возможных последствий, даны соответствующие поручения структурным отделам и органам министерства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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