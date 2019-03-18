Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в дни праздника Новруз будет работать в усиленном режиме.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно приказу министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова, для обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан в праздничные дни, быстрой реакции на все возможные чрезвычайные происшествия в местах проведения праздничных торжеств и других важных объектах, организации работы по оперативному устранению возможных последствий, даны соответствующие поручения структурным отделам и органам министерства.