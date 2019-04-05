Подготовка к Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет в Баку 26-28 апреля, проходит нормально, большая часть строительных работ в городе на стадии завершения. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend завотделом маркетинга и коммуникаций Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи.

По ее словам, сейчас устанавливаются трибуны, барьеры безопасности.

Что касается продажи билетов, Арпадараи отметила, что в сравнении с прошлым годом продажа осуществляется еще более интенсивно и билеты приобрели в общей сложности граждане более 60-ти стран.

В первую тройку стран, чьи граждане приобрели билеты, входят Россия, Великобритания и Монако. Есть трибуны, на которых все билеты почти проданы, к примеру, на трибуне филармонии, сказала она.

"Обычно продажа билетов осуществляется до последнего дня. Сказать о том, сколько процентов билетов продано, сложно, так как цифры постоянно меняются", - добавила Арпадараи.

Касательно концертной программы в рамках соревнований она отметила, что развлекательная программа в этом году немного отличается от предыдущих лет. "Будут два концерта - в субботу и воскресенье. Как вы знаете, в субботу выступит известный британский певец Сэм Смит. Имя звезды, которая будет выступать в воскресенье, мы назовем чуть позже. В этом сезоне, кроме концертов, будут организованы афтерпати с участием известных диджеев", - добавила Арпадараи.