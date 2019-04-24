Авария в центре Баку - образовалась пробка - ФОТО
24 апреля 2019 07:26 548
На проспекте Зии Буниятова произошло ДТП с участием грузового автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зафиксировано в тоннеле, проходящем через Наримановский район.
Грузовой автомобиль Shacman, управляемый Фаридом Ширалиевым, наехал на бетонное ограждение дороги. В результате инцидента бетон разбился, а в тоннеле образовалась пробка по обе стороны дороги.
По словам водителя, в грузовике отказала тормозная система и он потерял управление. По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
23 апреля 22:59 1 398
В Азербайджане повысили пенсии этим лицам
23 апреля 22:40 1 564
Экс-депутат украл почти 24 миллиона манатов - ПОДРОБНОСТИ ИЗ ЗАЛА СУДА
23 апреля 22:29 1 285
В Азербайджане проводится масштабная вакцинация собак от бешенства
-
23 Апр. 15:30 12 056
-
23 Апр. 15:19 10 550
-
23 Апр. 13:21 10 531
-
23 Апр. 17:05 9 512
-
23 Апр. 19:54 9 323