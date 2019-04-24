На проспекте Зии Буниятова произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, происшествие зафиксировано в тоннеле, проходящем через Наримановский район.

Грузовой автомобиль Shacman, управляемый Фаридом Ширалиевым, наехал на бетонное ограждение дороги. В результате инцидента бетон разбился, а в тоннеле образовалась пробка по обе стороны дороги.

По словам водителя, в грузовике отказала тормозная система и он потерял управление. По факту ведется расследование.