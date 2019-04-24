В Баку ограничивается движение на аэропортовской трассе
24 апреля 2019 12:05 403
На проспекте Гейдара Алиева - от дорожной развязки Международного аэропорта в направлении Баку проводятся работы по нанесению дорожной разметки. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Просьба к водителям быть осторожными на дороге, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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