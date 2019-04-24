На проспекте Гейдара Алиева - от дорожной развязки Международного аэропорта в направлении Баку проводятся работы по нанесению дорожной разметки. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Просьба к водителям быть осторожными на дороге, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.