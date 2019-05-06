В Абшеронском районе совершено убийство.

Об этом ONA сообщил поэт Салам Сарван, передает Day.Az.

По его словам, убит его племянник Гамбаров Микаил Мехман оглу (1997 г.р.).

С.Сарван отметил, что пока не знает подробностей инцидента, и сейчас он находится у морга, куда доставлено тело.