Совет печати (СП) Азербайджана обратился в Службу государственной безопасности (СГБ) с просьбой ускорить расследование убийства журналиста, главного редактора журнала Monitor Эльмара Гусейнова, найти и привлечь к уголовной ответственности виновников. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Совет.

Согласно сообщению, третьего мая была проведена конференция на тему "Свобода печати: человеческая сущность и реалии Азербайджана", посвященная Всемирному дню свободы печати.

Руководители известных и оказывающих влияние на общественное мнение средств массовой информации, медиа-эксперты и представители журналистских объединений, участвовавших в конференции, пришли к мнению, что расследование убийства Эльмара Гусейнова, совершенного второго марта 2005 года, должно быть ускорено, и совершивший (-ие) преступление должны быть в скором времени найдены и понести наказание, которого заслуживают.

В обращении подчеркивается, что безнаказанность, продолжающаяся в связи с убийством главного редактора журнала Monitor, вызывает обеспокоенность.

Отмечается, что убийство журналиста - событие, негативно влияющее на международный имидж любой страны: "В этом плане вызывает обеспокоенность то, что определенные политические силы допускают манипуляции по причине того, что виновник или виновники не были найдены и привлечены к уголовной ответственности".

В обращении, адресованном начальнику СГБ, генерал-полковнику Мадату Гулиеву, выражена уверенность в том, что к вопросу, имеющему большое значение для журналистики страны, отнесутся щепетильно.