В зале Оперной студии Бакинской музыкальной студии имени Узеира Гаджибейли 31 мая в 19:00 пройдет финал ежегодного Национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.

В финале за первенство будут бороться 17 юношей и 17 девушек. В состав жюри войдут председатель жюри, главный организатор конкурса Анеля Ордуханова, исполнительный директор конкурса Амиль Аббасов, главный координатор, хореограф-постановщик конкурса Айла Маис, координатор и хореограф Хидаят Халилов (Mister Super Model 2018), победители предыдущих лет и члены жюри, чьи имена не разглашаются вплоть до финального вечера. Участники будут оцениваться по 10-балльной шкале в 3-х турах. Гостей ждет дефиле от брендов женской и мужской одежды, а также шоу-программа и after party.

Отметим, что конкурсу Miss & Mister Azerbaijan исполнился в этом году 21 год. Билеты на финал Miss & Mister Azerbaijan 2019 можно приобрести во всех кассах города.

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