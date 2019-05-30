С 31 мая по 2 июня в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, осадков не ожидается.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Завтра утром местами ожидаются слабый туман, морось, скорость северного ветра составит 12 м/с временами 16, первого июня будет наблюдаться южный ветер скоростью 8-13 м/с, второго июня ветер усилится до 15 м/с.

Ночью температура воздуха составит 18-20, днем 26-29, 1-2 июня - до 31 градуса тепла.

В большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако в некоторых горных территориях вечером и ночью возможны кратковременные ливневые дожди, грозы, град. Скорость восточного ветра составит 5-10 метров в секунду, местами усилится.

Ночью 15-20, днем 28-33, в горах ночью 9-14, днем 16-21 градус тепла.