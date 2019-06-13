...Но зачем себя обидел?

Ты ж еще Баку

не видел!

Если ты Баку не видел, -

Что тогда ты видел?

Что?

Я полностью согласна с автором этих строк, поэтом Робертом Рождественским. Да и все, кому довелось побывать в Баку, наверняка, присоединились бы к его восторженному отзыву о нашей столице. И с каждым днем поводов для восторга становится все больше.

В парке Деде Горгуд сразу несколько достопримечательностей, которые заставляют обратить на себя внимание. Но об этом чуть позже.

Для начала напомню, что еще в 2000 году Общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал Указ "О создании историко-этнографического комплекса "Мир Деде Горгуда" и установлении памятника Деде Горгуду". В результате в Наримановском районе Баку на территории 6 гектаров был заложен парк Деде Горгуд, а в его центре установлен памятник "Китаби-Деде Горгуд". Автор монумента - заслуженный художник, скульптор Герюш Бабаев.



Мы так привыкли к открытию в Баку новых парков, что поначалу новость об очередном месте отдыха не очень заинтересовала: "Ну, подумаешь, еще один парк, если не увижу, ничего потеряно не будет". Но после восторженных отзывов друзей, решила все же отправиться на мини-экскурсию, вооружившись фотоаппаратом. Признаюсь, после всего, что в Баку уже построено, просто не верилось, что можно нас, бакинцев, еще чем-то удивить...

Если при упоминании Парка Деде Горгуд в вашем воображении возникают обычные скамейки, мраморные плиты, деревья и какой-нибудь памятник, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что такого парка, как этот, в Баку еще не было.

Для тех, кто хорошо знает Баку, будет достаточно сказать, что Деде Горгуд открылся на территории бывшей детской железной дороги. Для тех же, кто не успел прокатиться по этой дороге до ее сноса, скажу, что рядом с новым парком находится зоопарк. Он действует и должен быть хорошо знаком всем. В любом случае, даже если вы в Баку впервые, с помощью наших приветливых и отзывчивых граждан вы быстро сориентируетесь.

Парк окаймлен с трех сторон оживленными дорогами, на которых постоянно кипит автодвижение. Но, находясь на территории парка, вы перестаете ощущать городскую суету, попадаете в какую-то особую атмосферу, словно отделяетесь от шума и скоростей мегаполиса.

Сразу скажу - главной фишкой нового парка, придающей ему особую красоту и уникальность, является искусственное озеро, тихие волны которого, ласкаемые бакинским ветром, отражают лучики солнца и синеву неба... Увидев такую картину, я просто замерла. И это в центре города! Невероятно.

Но это еще не все. Здесь же создан чудесный водопад, у подножья которого раскинулся небольшой залив, где прямо в воде высажены водяные растения. Интересно, что этот рукотворный уголок природы уже облюбовали птицы.

Просто не терпится увидеть, как будет выглядеть залив, когда все эти необычные для нас растения подрастут...

Вдоль берега озера расположены скамейки и оригинальные фонари. "Побережье" этого искусственного водоема может послужить лучшим местом для романтических прогулок, для встреч в шумной компании. Здесь также хорошо побродить в одиночестве, оставшись наедине с самим собой.

А за озером - весьма милый домик, который придает парку особую загадочность. Как мне рассказали, это - здание бывшей станции той самой детской железной дороги. Что будет находиться в этом симпатичном особнячке, пока неясно. Там продолжается ремонт. Заглянув внутрь через фигурное окно, я увидела характерный беспорядок. Что ж, подождем, увидим, что еще интересного приготовлено бакинцам.

Еще одна необычная деталь - лодки, выстроившиеся на "мелководье". На них можно будет совершить маленькое путешествие по довольно-таки просторному водоему. К сожалению, кассы пока не действуют, и узнать, во сколько обойдется это удовольствие, мне не удалось.

Глядя на покачивающиеся на воде и ждущие своих посетителей лодки, я подумала, что неплохо бы смотрелись в этом необычном озере, например,.. лебеди.

Итак, озеро - первая фишка нового парка. Идем дальше.

Дальше, поднимаясь по лестницам, подходим к памятнику "Китаби Деде Горгуд", являющемуся центром этого уголка столицы.

Этот монумент, как показалось лично мне, напоминает раскрытую книгу. И на страницах этой невероятной книги изображены сцены из дастана, которому уже более 1300 лет. Изображения отличаются своей живостью и тонкостью выписанных деталей.

А вот еще один своеобразный памятник - камень, на котором записано, что здесь по указу Президента от 1 апреля 2000 года будет установлен памятник Деде Горгуду. Памятник уже воздвигнут, но эту плиту, по-моему, очень правильно не тронули - это тоже память, как бы напоминание, с чего все начиналось.

Памятник уже воздвигнут, но эту плиту, по-моему, очень правильно не тронули - это тоже память, как бы напоминание, с чего все начиналось

В новом парке созданы все условия для комфортного отдыха, а самое главное - абсолютный порядок и чистота. Тут можно быть совершенно уверенным, что не окажитесь "лицом к лицу" с летящими пакетами, не поскользнетесь на недоеденном донере, не увидите оберток от чипсов и прочих объектов, которые могут помещать вашему отдыху. Работники парка рассказали, что здесь также полностью обеспечена безопасность отдыхающих граждан, за которой постоянно следят вон из того стеклянного домика...

Далее по парку начинается мир зелени и деревьев, ухоженных, с разными "прическами".

Приятно было, сидя на скамейке у озера, наблюдать за попытками мальчика лет восьми делать свои первые шаги на роликах, держась за мамину руку. А вон там прогуливается пожилой мужчина с двумя внуками. А на соседней скамейке группа ребят дружно распевают под гитару, вызывая невольную улыбку у прохожих.

Передать словами можно все: эмоции, чувства и впечатления. Но лучше побывать в парке самому. Советуем посетить парк Деде Горгуд в ближайший выходной. Не пожалеете!

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