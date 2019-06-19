Демографический рост в Азербайджане также повлиял на количество детей, принятых в первый класс. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра образования Идрис Исаев, выступивший с докладом на тему "Роль Омбудсмена в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира" в рамках 16-ой Бакинской конференции омбудсменов.

Замминистра заявил, что в 2018 году в первый класс пошло свыше 165 тысяч человек. В 2013 году этот показатель составлял 138 тысяч человек.

Замминистра заявил, что в настоящее время в общеобразовательных учебных заведениях обучается 1,533 миллиона человек.

Исаев отметил, что на уровне начального, среднего и полного образования уровень грамотности, математические навыки среди учащихся выражаются в стопроцентном показателе. По словам заместителя министра, в текущем году в Азербайджане 75-80 процентов пятилетних детей вовлечено в систему дошкольного образования. Следующей целью является доведения этого показателя в 2020 году до 90 процентов.

Замминистра также заметил, что каждый год в высшие учебные заведения Азербайджана поступает свыше 50 тысяч человек.

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