https://news.day.az/society/1130295.html В частном доме в Баку нашли нефть - ФОТО
В частном доме в Баку нашли нефть - ФОТО
В одном из частных домов в Баку нашли нефть.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Demokrat.az, Басти Иманова, живущая на улице Гамбая Вазирова в Сабунчинском районе Баку отметила, что дома невозможно находиться из-за запаха нефти.
По ее словам, запах нефти усиливается с каждым днем. Наряду с неприятным запахом, также существует опасность возникновения пожара.
Как отметили в местной исполнительной власти, в связи с этим вопросом будут проинформированы соответствующие органы.
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