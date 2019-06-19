В одном из частных домов в Баку нашли нефть.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Demokrat.az, Басти Иманова, живущая на улице Гамбая Вазирова в Сабунчинском районе Баку отметила, что дома невозможно находиться из-за запаха нефти.

По ее словам, запах нефти усиливается с каждым днем. Наряду с неприятным запахом, также существует опасность возникновения пожара.

Как отметили в местной исполнительной власти, в связи с этим вопросом будут проинформированы соответствующие органы.

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