В Азербайджане 24 июня стартует прием электронных заявлений учителей, желающих устроиться на работу в общеобразовательные школы министерства образования.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, кандидаты должны пройти регистрацию на сайте министерства miq.edu.az, передает Day.Az.

В конкурсе могут участвовать граждане Азербайджана и лица, имеющие разрешение на проживание в стране, являющиеся выпускниками учреждений среднего специального и высшего образования, имеющие государственный документ (диплом) или иной, признанный документ, об окончании вуза за границей.

В ходе регистрации кандидаты должны указать форму участия, так как участники прошлогоднего конкурса, с теми же результатами экзаменов, могут повторно пройти тестовый экзамен в этом году или же перейти, непосредственно, к выбору вакансии. Также с этого этапа смогут подключиться учителя, прошедшие диагностическое оценивание знаний и навыков, проработавшие в общеобразовательных школах на основе бессрочного договора не менее 10 лет и прервавшие работу на срок не более 3 лет.

Прием учителей на работу состоит их 4 этапов - рассмотрение параметров электронного заявления, тестовый экзамен, выбор вакантных мест и собеседование. Тестовое задание будет состоять из 60 вопросов, в том числе 40 по специальности, 10 по учебной программе и 10 по логике. Кандидаты, набравшие на этом этапе проходные баллы, смогут выбрать одно из 8 вакантных мест. Назначения будут осуществляться в соответствии с последовательностью выбора мест, указанных в заявлении.

На этапе собеседования, проверяются профессиональные знания, психологическая подготовка и общее мировоззрение кандидатов, заработавших право занимать вакантные места, на основе результатов тестовых экзаменов.

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