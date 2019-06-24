Десять студентов Азербайджано-французского университета (UFAZ) попали в топ-десятку Национальной математической олимпиады, проведенной среди студентов Франции.

Об этом сказал завсектором министерства образования Джасарет Валехов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Валехова, студентка UFAZ Ляман Джалилова смогла занять четвертое место по Франции по математике.

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