Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть юго-западный ветер, температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) также ожидается юго-западный ветер, температура морской воды - 23-24 градуса.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!