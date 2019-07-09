В Азербайджане начали расследовать факт разрушения древнего памятника
Идет расследование по факту разрушения исторического памятника в Агстафе.
Об этом сказал во вторник Trend пресс-секретарь Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Фариз Гусейнов, передает Day.Az.
По его словам, по итогам расследования будут предприняты соответсвующие шаги.
"В настоящее время Государственна служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры ведет расследование по факту разрушения исторического памятника на территории Агстафинского района", - сказал Гусейнов.
Гусейнов добавил, что этот памятник не был включен в список охраняемых государством исторически-культурных памятников.
"По этой причине эта территория оставалась без внимания, местная охрана не контролировала ее", - сказал он.
Отметим, что на днях неизвестные разрушили место стоянки древнего человека эпохи неолита, обнаруженной в 2012 году сотрудниками Института археологии и этнографии НАНА в Агстафе.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре