В Баку ограничили движение грузовиков
На улицах и проспектах Баку, находящихся на территориях, где до 28 июля будет проводиться XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль "EYOF Баку 2019", будет ограничено и изменено движение грузовых автомобилей.
Об этом сказал начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Асадов обратился к водителям и владельцам грузовых автомобилей с тем, чтобы они временно, т.е. до 28 июля, не использовали грузовой транспорт в центре города.
Ограничение и перенаправление движения будет введено от международного автовокзального комплекса на Хырдаланском круге и от Локбатанского круга в направлении к центру города.
Водителям предлагается, учитывая это, использовать альтернативные дороги.
Напомним, что вчера в Баку открылся XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль "EYOF Баку 2019", который продолжится до 28 июля.
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