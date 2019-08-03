https://news.day.az/society/1144175.html Температура воды на пляжах Абшерона на завтра - ПРОГНОЗ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра.
Температура воды на пляжах Абшерона на завтра - ПРОГНОЗ
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.
На Абшеронских пляжах северный ветер днем сменится на юго-восточный.
Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихов) - 22-23 градуса тепла.
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