В Сумгайыте водитель маршрутного автобуса №3 скончался на рабочем месте, находясь за рулем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, самочувствие водителя пассажирского автобуса Кязимова Имамверди Аскер оглу, 1965 года рождения, двигавшегося по направлению к поселку Г.З.Тагиева, внезапно ухудшилось. По словам пассажиров, несмотря на недомогание, он сумел остановить автобус.

По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт.

По данному факту ведется расследование.

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