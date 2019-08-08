https://news.day.az/society/1145727.html В Сумгайыте водитель автобуса скончался за рулем
В Сумгайыте водитель автобуса скончался за рулем
В Сумгайыте водитель маршрутного автобуса №3 скончался на рабочем месте, находясь за рулем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, самочувствие водителя пассажирского автобуса Кязимова Имамверди Аскер оглу, 1965 года рождения, двигавшегося по направлению к поселку Г.З.Тагиева, внезапно ухудшилось. По словам пассажиров, несмотря на недомогание, он сумел остановить автобус.
По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт.
По данному факту ведется расследование.
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