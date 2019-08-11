Озеро в форме сердца в Азербайджане вызвало восторг пользователей Instagram - ФОТО
Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.
Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.
На этот раз наше внимание привлекла фотография озера Гаранохур в Исмаиллинском районе. Невероятной красоты озеро уже давно является излюбленным местом туристов и фотографов. Оно привлекает не только чистотой природы и обилием красок, но и своей необычной формой, напоминающей сердце.
Сделанный с помощью дрона снимок Вахида как нельзя лучше отразил эту особенность озера. Пользователи соцсетей по достоинству оценили красоту природы и талант фотографа, сопроводив кадр восторженными комментариями и многочисленными "лайками".
Н. Гасымова
Главное фото: Рустам Магеррамов
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