Талантливый фотограф и видеограф Вахид Гасанов на своей странице в Instagram делится волшебными работами, снятыми во время путешествий по Азербайджану.

Day.Az не раз представлял снятые им фотографии и видео, которые раскрывают всю красоту Родины, показывая природу регионов страны в разные сезоны и время суток.

На этот раз наше внимание привлекла фотография озера Гаранохур в Исмаиллинском районе. Невероятной красоты озеро уже давно является излюбленным местом туристов и фотографов. Оно привлекает не только чистотой природы и обилием красок, но и своей необычной формой, напоминающей сердце.

Сделанный с помощью дрона снимок Вахида как нельзя лучше отразил эту особенность озера. Пользователи соцсетей по достоинству оценили красоту природы и талант фотографа, сопроводив кадр восторженными комментариями и многочисленными "лайками".

Н. Гасымова

Главное фото: Рустам Магеррамов

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!