Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.

Согласно сообщению, на пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 24-25 градусов тепла.

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