https://news.day.az/society/1146960.html Страшная авария в Шамахе, есть погибший
Страшная авария в Шамахе, есть погибший
В Шамахинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о том, что грузовик марки "КамАЗ" опрокинулся в кювет на территории села Муганлы Шамахинского района.
Спасатели вытащили из грузовика тело погибшего Гусейнова Сулеймана Фазиль оглы 2002 года рождения.
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