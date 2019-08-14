В Шамахинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о том, что грузовик марки "КамАЗ" опрокинулся в кювет на территории села Муганлы Шамахинского района.

Спасатели вытащили из грузовика тело погибшего Гусейнова Сулеймана Фазиль оглы 2002 года рождения.

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