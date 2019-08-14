Первый день священного месяца Мухаррам приходится на 1 сентября 2019 года по григорианскому календарю. Начало священного месяца Мухаррам знаменует собой наступление нового 1441 года по Хиджре у мусульман, сообщает Day.Az.

День Ашура придется в этом году на 10-е сентября.



В день Ашура в мечетях столицы и регионов будут проводиться акции по сдаче крови.



Месяц Мухаррам заканчивается 29 сентября, в тот же день начинается месяц Сафар, который завершится 29 октября.

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