https://news.day.az/society/1146994.html Названа дата начала месяца Мухаррам в Азербайджане Начало священного месяца Мухаррам знаменует собой наступление нового 1441 года по Хиджре у мусульман.
День Ашура придется в этом году на 10-е сентября.
Названа дата начала месяца Мухаррам в Азербайджане
Первый день священного месяца Мухаррам приходится на 1 сентября 2019 года по григорианскому календарю. Начало священного месяца Мухаррам знаменует собой наступление нового 1441 года по Хиджре у мусульман, сообщает Day.Az.
День Ашура придется в этом году на 10-е сентября.
В день Ашура в мечетях столицы и регионов будут проводиться акции по сдаче крови.
Месяц Мухаррам заканчивается 29 сентября, в тот же день начинается месяц Сафар, который завершится 29 октября.
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