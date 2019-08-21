Распространились видеокадры страшного случая в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на publika.az, грузовик марки КамАЗ чуть не задавил насмерть женщину с ребенком.

Day.Az представляет эти кадры:

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