Сегодня с 09:00 в Нафталане и окрестных поселках ограничена подача газа группе абонентов. Это связано с работами по ликвидации выявленных утечек газа. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в четверг в ПО "Азеригаз".

Также в связи с ремонтными работами на газовых линиях будет приостановлена подача газа с 09:00 до окончания работ в ряде сел Гаджигабульского района, с 10:00 до 12:00 - в трех селах Газахского района, с 09:30 до 17:00 - в райцентре Исмаиллы и нескольких населенных пунктах района.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!