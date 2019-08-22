Произошедший 21 августа в ночное время на труднодоступной высокогорной территории около села Лазир Ярдымлинского района пожар был локализован в результате усилий местных структур министерства экологии и природных ресурсов, противопожарной службы МЧС и местного населения. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на слова заместителя министра экологии и природных ресурсов Фирдоуси Алиева.

По его словам, из-за сложного рельефа территории использование пожарных машин было затруднено. Для тушения пожара был задействован вертолет авиационного отряда МЧС. Продолжаются работы по полному тушению участков задымления.

Замминистра сказал, что в результате чей-то халатности, небрежности и неосторожного обращения с огнем уже два дня в жаркую погоду днем и ночью идет работа по тушению пожара на территориях Гирканского национального парка и Ярдымлинского района с использованием всех возможных средств. Он добавил, что в осенний сезон на сгоревших лесных участках будут высажены деревья, и к этому будут привлечены также жители соседних сел. Замминистра подчеркнул, что граждане должны беречь лесные богатства страны, которые являются национальным достоянием.

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