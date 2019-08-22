Сегодня на горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре на рынке строительных материалов вблизи дороги "Баксол" Наримановского района Баку.

На месте происшествия задействованы 22 единицы техники Государственной службы пожарной охраны МЧС, 60 сотрудников Службы спасения особого риска, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

Двое пожарных госпитализированы с диагнозом отравление угарным газом.

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