https://news.day.az/society/1150038.html В этой части Азербайджана будут перебои с газом
В этой части Азербайджана будут перебои с газом
Сегодня утром строительная техника повредила газовую линию в направлении Гусарчая в Хачмазском районе.
В результате без газа остались жители 15 населенных пунктов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз".
Причины происшествия расследуются и принимаются срочные меры для восстановления газоснабжения.
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