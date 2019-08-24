Сегодня утром строительная техника повредила газовую линию в направлении Гусарчая в Хачмазском районе.

В результате без газа остались жители 15 населенных пунктов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз".

Причины происшествия расследуются и принимаются срочные меры для восстановления газоснабжения.

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