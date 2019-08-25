Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.

На пляжах Абшерона умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 25-26 градусов, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 26-27 градусов тепла.

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