https://news.day.az/society/1153916.html Грузовик протаранил автобус в Шамкире, есть погибший и раненые
Грузовик протаранил автобус в Шамкире, есть погибший и раненые
В селе Сарытепе Шамкирского района автобус столкнулся с грузовым автомобилем.
Как сообщили Trend в министерстве здравоохранения, в результате ДТП один человек от полученных травм скончался на месте происшествия.
"15 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в Шамкирскую центральную районную больницу. Согласно информации главврача на 08:20 по местному времени, в больнице остаются два мужчины и четыре женщины. Один из мужчин в коме, его состояние оценивается как критическое", - говорится в сообщении министерства.
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