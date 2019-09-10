В Сумгайыте произошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, автомобиль сбил пытавшихся перейти улицу Алиева Аяза Фируз оглу и Ибрагимову Афсану Нариман гызы. Оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту проводится расследование.

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