https://news.day.az/society/1154856.html Тысячи людей в Азербайджане сдали кровь в день Ашура
Тысячи людей в Азербайджане сдали кровь в день Ашура
В ходе акции "день Ашура", организованной министерством здравоохранения совместно с Управлением мусульман Кавказа с целью помощи больным, нуждающимся в крови, безвозмездно сдали кровь 5401 человек.
Как передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, по информации на 15:00, всего сдано 2430.5 литра крови, передает Day.Az.
Отметим, что акция по сдаче крови началась в 09:00 и проводятся в 32 пунктах в 28 городах и районах Азербайджана.
Заготовленная кровь и изготовленные из них препараты, будут использованы для лечения больных гемофилией и талассемией, а также других людей, нуждающихся в переливании крови.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре