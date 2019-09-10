https://news.day.az/society/1154939.html Тяжелое ДТП с участием автобусов в Баку - ФОТО
Согласно предварительной информации, авария произошла в результате резкого торможения легкового автомобиля на скоростной трассе. По факту Бактрансагентсвом ведется расследование
Тяжелое ДТП с участием автобусов в Баку - ФОТО
В Баку на ведущей в аэропорт дороге произошло тяжелое ДТП.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Бакинском транспортном агентстве, столкнулись легковой автомобиль и пассажирские автобусы №131 и №198.
Согласно предварительной информации, авария произошла в результате резкого торможения легкового автомобиля на скоростной трассе. По факту Бактрансагентсвом ведется расследование
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре