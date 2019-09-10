В Баку на ведущей в аэропорт дороге произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Бакинском транспортном агентстве, столкнулись легковой автомобиль и пассажирские автобусы №131 и №198.

Согласно предварительной информации, авария произошла в результате резкого торможения легкового автомобиля на скоростной трассе. По факту Бактрансагентсвом ведется расследование



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