Азербайджан - страна с большими перспективами и амбициями, находящаяся на стыке великих цивилизаций Востока и Запада.

Чудесный и незабываемый Баку стоит посетить хотя бы на один уик-энд, чтобы насладиться волшебной красочной природой, познакомиться со старинными азербайджанскими традициями и попробовать на вкус местные вина, ароматный чай и знаменитую пахлаву.

И вот как минимум семь причин для этого.

Увидеть древности Баку

Старый город, или Ичеришехер - самая древняя часть города, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно не только насладиться причудливой восточной архитектурой, но и купить необычные сувениры у местных торговцев. Гуляя по Старому городу, обязательно посетите комплекс Дворца Ширваншахов. Здесь также находится Резиденция бакинских ханов, Базарная площадь, Баня Ага Микаила, Караван-сарай Бухара, Двойные ворота и древние мечети. Панорамным видом на город можно насладиться со смотровой площадки Девичьей башни в Ичеришехер.

Вспомнить советский Восток

Если вы родились в СССР, то вам непременно будут знакомы улочки Баку. Ведь до начала 90-х годов двадцатого столетия почти вся восточная натура для кинофильмов снималась именно здесь. Многие советские режиссёры нашли в столице союзной республики правильную "заграницу". В Баку были сняты такие известные советские фильмы, как: "Человек-амфибия", "Мой добрый папа", "Последний дюйм", "Айболит-66", "Тегеран-43" и всеми любимый фильм "Бриллиантовая рука". Так что каждый, кто приедет в Баку, сможет почувствовать себя героем кинофильма, гуляя по той самой улице, где случилось легендарное "упал-очнулся-гипс" и Юрий Никулин произнес свое "Черт побери!". Кстати, эта улица находится в Ичеришехер и называется Кичик-Гала. Найти ее можно по толпе фотографирующихся туристов, лежащих в характерной позе у знакомого нам подъезда.

Кроме советских кинематографистов, Азербайджан привлек и иностранных режиссеров. Например, некоторые сцены 19-го фильма о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" были сняты в окрестностях Баку.

Увидеть огни большого города

За два последних десятилетия столица Азербайджана расцвела и преобразилась, что вызывает неподдельную гордость у жителей и большой интерес у туристов.

Завораживающая атмосфера Востока, которая обволакивает туристов в Старом городе, совершенно отличается от современной части Баку. Визитной карточкой города с 2012 года являются башни Flame Towers. С наступлением сумерек здания вспыхивают разноцветными огнями и напоминают горящие языки пламени. На 25-ом этаже одной из башен находится 360 Bar, который вращается вокруг своей оси, и посетители могут увидеть с высоты птичьего полета всю красоту ночного Баку.

Полюбоваться национальными узорами

Изюминкой Азербайджана, безусловно, являются ковры. Здесь даже есть музей ковров, который расположен в центре Баку, недалеко от Приморского бульвара.

Прогуливаясь по Старому городу, вы можете увидеть расстеленные на мостовой ковры ручной работы. Обходить эти неземной красоты изделия здесь не принято, они лежат именно для того, чтобы по ним ходили. Помимо того, что хозяева местных лавок таким образом рекламируют свой товар, есть и более глубокий смысл. Дело в том, что за многие годы существования этого ремесла было выяснено, что ковер необходимо регулярно просушивать на раскаленном солнцем камне и топтать ногами, чтобы обеспечить ему прочность и долголетие.

Изучить природные достопримечательности

Баку находится на побережье Каспийского моря, а это значит, что в летний сезон здесь понравится отдыхать как любителям пляжного отдыха, так и фанатам виндсерфинга, приезжающим на Каспий за сильным ветром. Азербайджан также славится своими горными пейзажами, которые привлекают альпинистов и горнолыжников зимой.

А преодолев путь всего лишь в 60 километров к югу от столицы Азербайджана, можно оказаться в таинственном историко-художественном заповеднике Гобустан, где сохранилось около шести тысяч первобытных наскальных рисунков. Кроме этого, в Гобустане есть поистине уникальное природное явление - грязевые вулканы. Еще более удивительное и завораживающее зрелище можно увидеть у склонов "неопалимой горы" Янагдаг, где волшебным образом вспыхивают языки пламени.

Разобраться с особенностями национальной кухни

Азербайджанская кухня требует особого внимания. Она является одной из самых оригинальных и разнообразных, ее невозможно спутать ни с одной другой национальной кухней. Важно знать, что прием пищи в Азербайджане - это не просто удовлетворение голода, а часть обязательной традиционной культурной программы, которая может занять больше времени, чем посещение музея. К удивлению многих русских туристов, азербайджанская кухня - это не первое, второе, третье и компот, как принято у нас на родине. Обед в Баку будет примерно состоять из пяти первых, трех вторых, восьми третьих, вина, коньяка, чая с вареньем и пахлавы. Причем чай здесь принято пить с утра и до вечера. Соленья, аджапсандали, кутабы с зеленью и мясные, лобио, довга (холодный суп из зелени и кефира), дюшпяря (суп с минипельменями), кюфта (суп с фрикаделькой, у которой внутри кислая слива алыча), пити в горшочке, долма, плов, шашлык и садж, осетрина (сезон осетрины длится с сентября по апрель), местное вино, чай с чабрецом, вареньем и пахлавой - это типичное меню практически каждого местного кафе. Отказаться невозможно, поэтому лучше заранее запастись таблетками для улучшения пищеварения.

Отправиться на шопинг

Шопинг добавит вашему отдыху в Баку дополнительных приятных впечатлений. Магазины и торговые центры заполнены новыми коллекциями ведущих брендов. Кроме покупок, вы можете насладиться приятной прогулкой по Торговой (ул. Низами), полюбоваться фонтанами или посидеть в уютных ресторанчиках.

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