16-22 сентября в столице Азербайджана состоится 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Чемпионате примут участие более 300 гимнасток из 61 страны мира, которые выступят как в индивидуальной программе, так и в программе групповых упражнений.

Марьям Сафарова является одной из участниц предстоящих соревнований, она представит Азербайджан на Чемпионате мира в индивидуальной программе. В преддверии Чемпионата мира спортсменка рассказала Trend, с чего началась ее любовь к художественной гимнастике, передает Day.Az.

"Мое увлечение гимнастикой началось после того, как в детстве я посмотрела фильм про этот вид спорта. Мне настолько понравилось, что самой захотелось тренироваться. Так удачно совпало, что рядом с нашим домом был спортивный зал, и, видя как девочки каждый день ходят на тренировку, мое желание заниматься художественной гимнастикой усилилось.

Тренироваться начала в шесть лет, по ходу стало понятно, что у меня получается, и я стала заниматься художественной гимнастикой профессионально. Мне нравится, что в художественной гимнастике можно выразить свои эмоции, показать артистизм", - рассказала 16-летняя спортсменка.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике - значимый этап в спортивной карьере Марьям Сафаровой.

"На Чемпионате я выступлю в индивидуальной программе с одним предметом - лентой. Перед соревнованием ежедневно много тренируюсь, чтобы показать хороший результат. Осознаю всю серьезность соревнований и понимаю, какая ответственность на нас возложена. Очень хочу хорошо выступить, без ошибок, чтобы моя программа понравилась и запомнилась зрителям", - отметила Сафарова.

В спортивной копилке Марьям Сафаровой участие и победы в качестве юниорки на международных турнирах в Израиле (индивидуальная программа), в Болгарии и Венгрии (в составе команды в групповых упражнениях/5 обручей). В качестве сеньорки Сафарова выступала на соревновании в Польше.

"Моя цель в спорте - это участие и победа на больших турнирах, Чемпионата и, конечно, Олимпиада, я мечтаю стать известной спортсменкой", - подчеркивает гимнастка.

По словам Марьям Сафаровой, на соревнованиях для нее большое значение имеет поддержка зрительного зала, поэтому она призывает поклонников художественной гимнастики посетить соревнования Чемпионата мира по художественной гимнастике и поддержать сборную Азербайджана.

"Перед соревнованиями беспокоюсь, и справиться с волнением мне помогает тренер. Она меня успокаивает, настраивает, говорит нужные слова. Зрители мне сильно помогают, их поддержка меня вдохновляет, я выступаю увереннее и лучше", - сказала спортсменка.

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.​

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