Создана информационная база, составлены цифровые кадастровые карты по территории Баку и недвижимости на ней. Следует отметить, что база цифровой кадастровой информации Баку является основным источником подготовки Генплана столицы. С этой целью информационная база в электронном виде представлена Государственному комитету Градостроения и архитектуры.

Как сообщает в четверг Trend cо ссылкой на Госкомитет по вопросам имущества, в этой базе собрана подробная информация об имуществе, земельных участках на территории столицы, а также детальная информация о коммуникационной инфраструктуре города. В этой базе содержится подробная информация о земельных участках, жилых зданиях, производственных и нежилых объектах, передает Day.Az.

Наряду с использованием в разработке Генплана Баку, работа комитета по кадастровому учету имеет более широкое применение. Эта информация играет важную роль в цифровизации системы регистрации прав на земельные участки и другую недвижимость.

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