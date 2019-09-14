В Баку внезапно скончался студент университета.

Как передает oxu.az со ссылкой на страницу "Университеты Азербайджана" в социальной сети Facebook, студент Бакинского инженерного университета (бывший университет "Кавказ") Нихат Мирзазаде скончался от кровоизлияния в мозг. Он проходил обучение по специальности "Финансы", передает Day.Az.

Нихат Мирзазаде учился на четвертом курсе. Он поступил в университет, набрав 677 баллов.

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