https://news.day.az/society/1156116.html В Баку скончался студент
В Баку скончался студент
В Баку внезапно скончался студент университета.
Как передает oxu.az со ссылкой на страницу "Университеты Азербайджана" в социальной сети Facebook, студент Бакинского инженерного университета (бывший университет "Кавказ") Нихат Мирзазаде скончался от кровоизлияния в мозг. Он проходил обучение по специальности "Финансы", передает Day.Az.
Нихат Мирзазаде учился на четвертом курсе. Он поступил в университет, набрав 677 баллов.
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