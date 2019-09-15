https://news.day.az/society/1156411.html В Сабирабаде перевернулся автомобиль, есть погибший
В Сабирабаде перевернулся автомобиль, есть погибший
В Сабирабадском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авария зарегистрирована на участке автодороги Падар-Сабирабад, проходящем через территорию села Ковлар.
Автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем села Джафархан Саатлинского района Низами Алиевым, после потери управления внезапно выехал с дороги и перевернулся.
От полученных тяжелых травм водитель автомобиля скончался на месте. По факту ведется расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре