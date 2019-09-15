В Сабирабадском районе Азербайджана произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, авария зарегистрирована на участке автодороги Падар-Сабирабад, проходящем через территорию села Ковлар.

Автомобиль марки "ВАЗ-2106", управляемый жителем села Джафархан Саатлинского района Низами Алиевым, после потери управления внезапно выехал с дороги и перевернулся.

От полученных тяжелых травм водитель автомобиля скончался на месте. По факту ведется расследование.

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