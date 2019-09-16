Сегодня в Азербайджане первый день нового, 2019-2020 учебного года, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Занятия в школах Азербайджана обычно начинаются в День знаний - 15 сентября, однако в этом году первый день нового учебного года пришелся на воскресенье, поэтому занятия начались сегодня, в понедельник - 16 сентября.

По данным на начало нового учебного года, в общеобразовательных школах страны будут обучаться 1 525 016 человек.

Trend представляет фотографии, на которых запечатлены полные радости и волнения мгновения Дня знаний в Баку.

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