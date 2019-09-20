Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные.

На Большом и Малом Кавказе ожидаются дожди, ливни и грозы. На высокогорных территориях выпадет снег, местами мокрый. Западный ветер днем местами будет усиливаться. В предгорных районах температура воздуха 22-27, в горных - 13-18 градусов тепла, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

В Лянкяран-Астаринской зоне местами ожидаются дожди, грозы, ливни. Ветер восточный. Максимальная температура воздуха 26-31 градус, в горных районах - 19-24 градуса тепла.

В Газах-Гянджинской зоне в основном без осадков, вечером 21 сентября ожидаются дожди и грозы. Западный ветер днем местами будет усиливаться. Максимальная температура воздуха составит 23-28 градусов тепла.

В равнинных районах в основном без осадков, но с вечера 21 и до утра 22 сентября ожидаются дожди и грозы, местами град. Ветер западный местами с усилением, максимальная температура - 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР также в основном без осадков, ночью и утром 22 сентября ожидаются дожди и грозы. Западный ветер 22 сентября сменится на восточный, максимальная температура воздуха - 27-32 градуса тепла.

В столице с 21 по 22 сентября ожидается сильный северный ветер, днем 22 сентября - сменится на умеренный юго-западный. Вечером 21, ночью и утром 22 августа местами дожди. Максимальная температура воздуха ночью 14-16, днем - 19 - 23 градусов тепла.

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