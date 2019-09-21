В заповедниках Азербайджана, действующих при Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, прошли Дни европейского наследия, сообщили Trend в пресс-службе ведомства, передает Day.Az.

Мероприятия и Дни открытых дверей прошли в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике, в Государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг", в Государственном историко-культурном заповеднике "Авей", в Гянджинском государственном историко-культурном заповеднике, Габалинском государственном историко-художественном заповеднике, в Загатальском историко-культурном заповеднике и мемориальном комплексе "Геноцид" в Губе.

Гостям было рассказано о деятельности заповедников, проведены просветительские кампании, представлены фольклорные и этнографические программы, мастер-классы и выставки-продажи ручных работ творчески одаренных и детей с физическими ограничениями. Основная цель проекта - обеспечить свободный проход местных и зарубежных посетителей в заповедники к объектам культурного наследия, привлечь внимание широкой общественности к вопросу охраны исторических и культурных памятников, а также пропаганда национально-культурного наследия.

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