Всем кораблям ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" на Каспии отправлены предупреждения в связи с ветреной погодой до завтрашнего дня в акватории моря.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на ЗАО, передает Day.Az.

Согласно информации, в предупреждении отражены указания по осуществлению опережающих мер по безопасности и обеспечению следования кораблей в безопасные укрытия в указанный срок. Капитанам и главным механикам кораблей, которые будут стоять в портах на якоре, поручено присутствовать на судне в этот период, чтобы обеспечить их безопасную стоянку.

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