В Баку откроется еще один ресторан сети Black Star Burger, принадлежащей известному российскому исполнителю Тимати.

Как сообщили Day.Az, ресторан откроется на верхнем этаже торгово-развлекательного центра "28 Mall".

Ранее стало известно, что 7 октября в 15:00 на бакинском бульвале за Кукольным театром состоится официальное открытие известной сети фаст-фуда "Black Star Burger", на которой примет участие сам Тимати. Он приготовит своими руками и раздаст участникам 1000 бургеров. В церемонии открытия также примут участие местные знаменитости, такие как Мурад Дадашов, Замиг Гусейнов, Севда Яхъяева и другие.

Отметим, что Black Star Burger - российская сеть ресторанов быстрого питания. Первый ресторан сети Black Star Burger открылся 16 сентября 2016 года в Москве на Новом Арбате. Инвестиции в его открытие составили 20 млн рублей.

Меню Black Star Burger включает несколько видов бургеров из говядины или мяса индейки стандарта халяль, куриные крылья, картофель фри.

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