С 10 по 12 октября в г. Баку (Азербайджанская Республика) в рамках 13-й Азербайджанской международной выставки "Образование EduExpo" пройдёт значимое событие в области образования и культуры - выставка "Образование в России", направленное на повышение интереса к российскому образованию и современным российским образовательным технологиям, расширение научных контактов.

Тематика мероприятия направлена на знакомство с российской системой образования, с программами высшего образования, реализуемыми российскими вузами, с условиями и порядком обучения в России.

На выставке будут представлены ведущие российские университеты, специализирующиеся на подготовке высококлассных специалистов в области технических, математических, естественнонаучных и гуманитарных наук: Санкт-Петербургский горный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Московский физико-технический институт (государственный университет), Южный федеральный университет, Московский политехнический университет, Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева и др.

Приглашаем педагогов и учащихся школ и высших учебных заведений, соотечественников, проживающих в Азербайджанской Республике, представителей СМИ и всех интересующихся русским языком, российской литературой и культурой, российским образованием посетить экспозицию российских вузов и деловую программу мероприятия, в ходе которой пройдут семинары, научно-популярные лекции российских ученых, лабораторные работы в формате виртуальной реальности. На сайте мероприятия http://rustudy.org будут представлены мастер-классы, вебинары, интерактивные игры по русскому языку.

Зарегистрироваться, а также принять участие в online мероприятиях, которые пройдут в рамках выставки, можно на сайте: http://rustudy.org

Место проведения мероприятий:

Республика Азербайджан, Бакинский Экспо-центр, Азербайджанская Республика, Баку, Сураханский район, пр. Гейдара Алиева, 515

Предполагаемое количество участников мероприятия:

- очные мероприятия - 200 человек;

- дистанционные мероприятия - 2000 человек.

Организаторы выставки:

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Институт непрерывного образования" (сайт: icone.ru, электронная почта: info@icone.ru).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!