В Каспийском море пропали четверо рыбаков. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.

Согласно информации, поступившей на "горячую линию - 112", восьмого октября четверо рыбаков, вышедших в море в Пираллахинском районе Баку, не вернулись обратно в назначенное время.

К поискам рыбаков привлечен вертолет авиаотряда МЧС, проинформированы надлежащие госструктуры.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

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