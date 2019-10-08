https://news.day.az/society/1163885.html На Каспии пропали рыбаки
На Каспии пропали рыбаки
В Каспийском море пропали четверо рыбаков. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на МЧС.
Согласно информации, поступившей на "горячую линию - 112", восьмого октября четверо рыбаков, вышедших в море в Пираллахинском районе Баку, не вернулись обратно в назначенное время.
К поискам рыбаков привлечен вертолет авиаотряда МЧС, проинформированы надлежащие госструктуры.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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