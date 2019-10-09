За 9 месяцев 2019 года органы полиции городов и районов Азербайджана привлекли к административной ответственности 1923 лица за курение в запрещенных местах и загрязнение окружающей среды окурками. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Еще 224 лица привлечены к административной ответственности за продажу сигарет несовершеннолетним лицам, к ним были применены штрафы в размере 79 550 манатов.

Отметим, что Главное управление по общественной безопасности МВД сфокусировано на выполнении задач, вытекающих из требований закона "Об ограничении использования табачной продукции", осуществляет ряд целенаправленных мер для уменьшения вредного влияния табачного дыма на общество и окружающую среду.

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